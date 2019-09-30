طفل يحمل معه قنبلة إلى مدرسته في السويد

2019/09/30 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار صبي صغير حالة من الذعر بعد أن جلب معه إلى مدرسته في السويد قنبلة متفجّرة عثر عليها في ميدان تدريبات عسكرية، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

ووقعت الحادثة الثلاثاء الماضي عندما وصل الطفل إلى مدرسته في كريستيانستاد (جنوب البلاد)، حاملا قنبلة متفجّرة في يده.

ولفتت القنبلة انتباه أحد مدرسيه في الفصل فأسرع بالاتصال بالشرطة على الفور.

وتبيّن للعناصر الذين حضروا إلى المكان أنها قنبلة “خطرة” عثر عليها هذا الصيف في ميدان رماية عسكري في رينكابي، على بعد حوالي عشرة كيلومترات من كريستيانستاد وفق العرب اللندنية .

وقال ناطق باسم الشرطة “لا نعرف إلى أي مدى كانت ستلحق أضرارا لو انفجرت”، من دون تحديد نوع القنبلة التي قام مهندسون بتفكيكها.

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