الحوثيون يفرجون عن 290 محتجزاً في عملية من طرف واحد

2019/09/30 | 14:25

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بغداد اليوم- متابعة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن جماعة الحوثي اليمنية أفرجت عن 290 ...





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