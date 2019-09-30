القضاء يؤكد على متابعة موضوع المفقودين المجهول مصيرهم

2019/09/30 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG -أكد مجلس القضاء الاعلى بجلسته العاشرة على متابعة نتائج موضوع المفقودين المجهول مصيرهم ومتابعة عمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عنهم.وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى أن “مجلس القضاء أكد على متابعة نتائج محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عن مصير المفقودين المجهول مصيرهم وجمع المعلومات عنهم من كافة الجهات المختصة ...

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