2019/09/30 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الحكومة المحلية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار اليوم الاثنين ، اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا.

وقال احمد الدليمي قائمقام قضاء القائم في تصريح صحفي، ان "منفذ القائم الحدودي مع الجانب السوري استأنف به العمل امام مرور السلع والبضائع وكذلك المسافرين بعد توقف دام عدة سنوات بسبب سيطرة تنظيم داعش على مدينة القائم التي تبعد نحو 300 كم غربي العاصمة الاتحادية بغداد بغداد".واشار الدليمي الى ان "افتتاح المعبر سينعش الوضع الاقتصادي في المدينة والمحافظة بصورة عامة ويساهم في تشغيل الايدي العاملة والعاطلين عن العمل".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إستئناف خط التجارة في معبر القائم - البوكمال) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إستئناف خط التجارة في معبر القائم - البوكمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).