النائب أحمد الجبوري يطالب برفع صور القادة الإيرانيين من الموصل وباقي المدن

2019/09/30 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب احمد الجبوري إلى إصدار أمر برفع جميع صور القادة الإيرانيين من مدينة الموصل وبقية المحافظات.

اذ أبدى الجبوري، احترامه لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفع تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في مدينة الموصل، داعياً في الوقت نفسه عبد المهدي الى إصدار أمر برفع كل صور القادة الإيرانيين من الموصل وبقية المدن حفاظاً على السيادة والكرامة العراقية.

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