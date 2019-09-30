جونسون ينفي تحرشه بامرأتين قبل 20 عاما

2019/09/30 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، مزاعم عن تحرش جونسون بامرأتين قبل 20 عاما.

وبينما يستعد جونسون لقيادة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول تعرضت علاقاته السابقة مع عدة نساء للتدقيق.

وكتبت الكاتبة الصحفية شارلوت إدواردز في صحيفة صنداي تايمز تقول إن جونسون تحسس جسدها خلال غداء في عام 1999 عندما كان رئيسا لتحرير مجلة ذا سبكتاتور.

وقالت إدواردز إنها أسرت بذلك إلى امرأة أخرى كانت تجلس بجوار جونسون من الناحية الأخرى وأضافت أن المرأة قالت لها إن جونسون لامسها أيضا.

وبعد أن نفت رئاسة الوزراء المزاعم كتبت إدواردز على تويتر تقول "إذا كان رئيس الوزراء لا يتذكر الواقعة فمن الواضح أن ذاكرتي أقوى من ذاكرته".

ويوم الجمعة قالت سلطة لندن الكبرى، وهي الحكومة المحلية للعاصمة ويديرها حزب العمال المعارض، إنها أحالت جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة لاحتمال التحقيق معه حول مزاعم بارتكاب تجاوزات تتعلق بسيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيس بلدية لندن.

وتأتي تلك الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة صنداي تايمز وأفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال جنيفر أركوري التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتي تلقت آلاف الجنيهات الإسترلينية من مخصصات الأعمال العامة كما شاركت في رحلات تجارية رسمية.

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