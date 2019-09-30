عبد المهدي: التحقيقات بقصف مواقع الحشد تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية

2019/09/30 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.

ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".

وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".

واردف، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".

وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.

ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".

ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.

بغداد اليوم-متابعة

رأى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الإثنين (30 أيلول، 2019) أن حل أزمة اليمن مفتاح لحل أزمة الخليج، فيما لفت إلى أن السعودية تبحث عن السلام.





ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الإثنين، 30 أيلول، 2019، إن لا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل.

ونقلت قناة الجزيرة عن عبد المهدي قوله، أن "الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها

بغداد اليوم- بغداد

أكد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (30 أيلول 2019)، متابعة نتائج موضوع المفقودين المجهول مصيرهم، وعمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عنهم.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يتابع نتائج محاكم التحقيق التي كلفت ب

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