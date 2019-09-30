كوردستان تحبط حيلة جديدة لتهريب مخدرات عبر القارات

2019/09/30 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخدرات كانت مخبأة في عدد من الوسائد (صورة: مديرية مكافحة المخدرات)

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