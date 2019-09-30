2019/09/30 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: اسرائيل وراء استهداف مواقع الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عبد المهدي: اسرائيل وراء استهداف مواقع الحشد الشعبي
تأریخ التحریر: : 2019/9/30 14:47
• 119 مرة مقروئة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: اسرائيل وراء استهداف مواقع الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: اسرائيل وراء استهداف مواقع الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).