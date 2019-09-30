القضاء الاعلى: ضبط عصابة تضم منتسبين امنيين تتاجر بالآثار والزئبق في سامراء

2019/09/30 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محكمة تحقيق كركوك، عن القاء القبض على عصابة تضم منتسبين أمنيين، تتاجر بالآثار والزئبق.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان محكمة تحقيق كركوك، حققت في أقوال أفراد عصابة ضبطت في سامراء، مؤلفة من ثمانية أشخاص، بينهم منتسبون في وزارة الداخلية، لقيامهم باستغلال صفتهم الرسمية، لغرض تهريب مادة الزئبق والآثار القديمة، اضافة الى حيازتهم مسكوكة ثمينة تحمل شكل عملة أميركية صادرة عن البنك المركزي الأميركي، اعترف احد افرادها بجلبها من ايران، مشيرا الى صدور امر قبض سابق من المحكمة، بحق افراد العصابة، وفق احكام المادة الاربعين اولا، من قانون الاثار رقم خمسة وخمسين.

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