النفط تعلن ارتفاع نسبة إنجاز مصفى كربلاء الى 76 بالمئة

2019/09/30 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة إنجاز مصفى كربلاء إلى 76 بالمئة.

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