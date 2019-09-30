مكتبه: لا صحة بشأن تبني المالكي التظاهرات

2019/09/30 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، تبنيه التظاهرات التي دعت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

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