عبدالمهدي: التحقيقات اكدت وقوف إسرائيل وراء استهداف مواقع للحشد

2019/09/30 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، أن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.

ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله، إن “الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد، والخروج منها سيكون صعبا وقاسيا”، مبيناً أن “الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل”.

وأكد عبد المهدي، أن “التحقيقات في استهداف بعض مواقع الحشد تشير إلى أن إسرائيل هي من قامت بذلك”.

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