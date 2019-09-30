موسوي: فرص حل المشكلات عبر الحوار متاحة دائما

2019/09/30 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية الايرانية، عن قيام عدد من الجهات، تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح، ان فرص حل المشكلات عبر الحوار متاحة بشكل دائم، مشيرا الى محاولة بعض الدول التي لم يسمها، تقريب الرؤى بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

واشار موسوي، الى ترحيب طهران بالمبادرات، واستعدادها للقيام بالخطوات اللازمة، للتعامل معها، لأنها لا ترغب بإندلاع نزاع في المنطقة، مستدركا بالقول ان من الظاهر ان السعودية، لا تبدي الاستعداد اللازم للموافقة عليها.

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