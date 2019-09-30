2019/09/30 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، الاثنين، انطلاق النهضة الثالثة في الصناعات البتروكيمياوية لانتاج 130 مليون طن بقيمة 135 مليار دولار في العام 2026.

وقال زنكنة، "لقد حدثت قفزتين في الصناعات البتروكيمياوية الاولى في بداية العقد الحالي وتم انجازها، وستتحقق نتائج القفزة الثانية في العام 2021، كما ان هناك بدايات وتحركات كبيرة وخطط لقفزة ثالثة".

واعرب زنكنة عن أمله بأن "تؤدي القفزة الثالثة الى انتاج اكثر من 130 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيمياوية بقيمة 135 مليار دولار حتى العام 2026"، مبينا أن "القفزة الأولى كانت قيمتها المالية 15-16 مليار دولار ، والقفزة الثانية كانت قيمتها المالية 25 مليار دولار، وفي القفزة الثالثة سنصل الى تحقيق نمو كبير وقيمة مالية اكثر من 135 مليار دولار".

واضاف "إذا كانت القفزة الثالثة في الصناعات البتروكيماوية مصحوبة بطفرة في الصناعات التحويلية، بالاضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل، فإن ذلك سيحقق أيضا الكثير من القيمة المضافة للبلاد"، مشيرا إلى أنه "على سبيل المثال ، سيتم توفير كميات ضخمة تبلغ حوالي 10 ملايين طن من المواد الخام للصناعات البتروكيمياوية من خلال مشاريع وقف حرق الغاز في حقول النفط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: انتاج المواد البتروكيماوية سيبلغ 130 مليون طن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: انتاج المواد البتروكيماوية سيبلغ 130 مليون طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).