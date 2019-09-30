إبراهيم أبوحماد المحامي - إضراب المعلمين الأردنيين -الحكومة بدهاش

2019/09/30 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_أبوحماد_المحامي إضراب المعلمين الأردنيين.الحكومة بدهاشتمكن الشعب الأردني من توظيف أدوات سلمية لتنظيم صراع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة.فنقابة المعلمين أكثرها أهمية التي ولدت في مخاض عسير بين مخالفة القانون وجوازها قانونا والتهديدبالحل.والتي يشهد لها بعلو الكعب.نقابة المعلمين.أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني.التي أسهم أعضائها بشكل فردي في المساهمة التأسيسية لبناء الدولة العربية.ومن باب المقارنة ......

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