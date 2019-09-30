رضائي: لن تكون هنالك مفاوضات بين إيران وأميركا بأي مستوى كان

2019/09/30 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أنه سوف لن تكون هنالك مفاوضات بين إيران وأميركا بأي مستوى كان.

وقال رضائي في تصريح ل وكالة انباء فارس قال انه مثلما صرح المرشد الإيراني على خامنئي، سوف لن تكون هنالك اي مفاوضات بين إيران واميركا سواء بصورة عابرة او بصورة رسمية.

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