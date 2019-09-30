كوردستان تتعهد بتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات اليونانية

2019/09/30 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن استعداد الاقليم لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ولتشغيل رؤوس الأموال اليونانية على اراضي الاقليم.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لسفير اليونان لدى العراق يونيدوس كونتوفونيسيوس في اربيل .

وخلال اللقاء وصف رئيس الاقليم العلاقات والأجواء الإيجابية بين أربيل وبغداد بالأرضية والفرصة المناسبة للاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان والعراق بحسب ما افاد بيان لرئاسة الاقليم.

وعبر عن استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين ولتشغيل رؤوس الأموال اليونانية في إقليم كوردستان، مؤكدا ان للقطاع الخاص دور كبير في توسيع العلاقات.

وأكد نيجيرفان بارزاني على رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع اليونان، وأشاد بالدور البارز للقنصلية العامة اليونانية في أربيل في تطوير العلاقات.



من جانبه عبر السيد سفير اليونان عن نفس الرغبة لدى بلاده.

وبحث الجانبان في الاجتماع مسألة الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني إلى العراق وإقليم كوردستان برفقة وفد اقتصادي وتجاري، وأهمية تسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وأثينا، والعلاقات والحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل، وأوضاع العراق والمنطقة عموماً.

سوار أحمد

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