عاصفة عاتية تشل حركة القطارات في ألمانيا

2019/09/30 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام ألمانية، اليوم الاثنين، ان السلطات علقت خدمات السكك الحديد في أجزاء من شمال البلاد بسبب عاصفة صاحبتها رياح عاتية، ما أدى إلى تعليق كافة الرحلات الطويلة.

وذكرت "دويتشه بان"، وهي شركة النقل المشغلة للسكك الحديد، على (تويتر) اليوم، إنه تم تعليق الرحلات الطويلة من هامبورغ إلى برلين وهانوفر وبريمن، إلى جانب الخطوط التي تربط هانوفر ببرلين وبريمن وغوتينغن، ولم تذكر الشرطة الفترة التي سيستمر فيها هذا التعليق.

وسقطت شجرة على خطوط كهرباء بالقرب من نينبورغ، وهي بلدة واقعة بين هانوفر وبريمن.

وهناك توقعات بهبوب رياح عاتية شمال وشرق ألمانيا حتى ظهر اليوم.

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