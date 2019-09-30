القبض على مرتكبي جريمة قتل مهندس في كركوك

2019/09/30 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل مهندس في شركة غاز الشمال.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "مديرة مكافحة الاجرام تمكنت من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المجني عليه ( أركان أحمد عمر البياتي ) يعمل مهندس في شركة غاز الشمال".

وأضافت، أن "المتهمين ( ق.



أ.



ح ) و ( ي.



هـ.



د ) ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه في شقته الواقعة في منطقة شقق الغاز وصدقت أقوالهم واجري كشف الدلالة من قبل القاضي المختص وفق أحكام المادة (406) ق .



ع".

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