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فصيل بالحشد بعد إعلان تورط إسرائيل بقصف مواقعه: مستعدون للرد وهذا ما ننتظره


فصيل بالحشد بعد إعلان تورط إسرائيل بقصف مواقعه: مستعدون للرد وهذا ما ننتظره
2019/09/30 | 15:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، ‏الإ...

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