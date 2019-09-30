2019/09/30 | 15:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، الإ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فصيل بالحشد بعد إعلان تورط إسرائيل بقصف مواقعه: مستعدون للرد وهذا ما ننتظره) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، الإ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فصيل بالحشد بعد إعلان تورط إسرائيل بقصف مواقعه: مستعدون للرد وهذا ما ننتظره) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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