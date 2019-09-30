فصيل بالحشد بعد إعلان تورط إسرائيل بقصف مواقعه: مستعدون للرد وهذا ما ننتظره

2019/09/30 | 15:27

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بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، ‏الإ...





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