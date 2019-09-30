الدفاع تنفي صحفاً وهمية

2019/09/30 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، امتلاك الوزير نجاح الشمري وضباط الوزارة صفحات رسمية لهم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نود ان ننوه بعدم وجود أية صفحة رسمية باسم وزير الدفاع السيد نجاح الشمري، او القادة العسكريين في الوزارة، على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك – تويتر - الانستغرام) وإن أية صفحة منسوبة لسيادته او لضباط الوزارة هي صفحة وهمية ومزيفة".



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