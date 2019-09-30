مكتب المالكي يتبرأ من تظاهرات تندد بالعملية السياسية يوم غد

2019/09/30 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، نفيه دعمه تظاهرات روجت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بالعملية السياسية في البلاد.

وقال هشام الركابي ،مدير المكتب الاعلامي لرئيس الائتلاف نوري المالكي،،في تغريده له انه ” ‏لا صحة حول تبني رئيس ائتلاف دولة القانون التظاهرات التي دعت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ،مع ايماننا بأحقية التظاهر كونه حق كفله الدستور والقانون الذي يؤكد على استحصال الموافقات الرسمية للتظاهر”.

وقال مصدر في مكتب المالكي في اتصال بـ”كلكامش” ان “ما يصدر بهذا الخصوص يصدر حصرا من المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون”.



وان “ماتروج له بعض وسائل التواصل خلال اليومين الماضيين لا صحة له بتاتا”.

ونشرت صفحات بمواقع التواصل انباء عن تحضيرات لخروج تظاهرات (مدعومة ) يوم غد الثلاثاء في ساحة التحرير وسط بغداد ،للتنديد بالسياسة المتبعة في البلاد .

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