النزاهة النيابية: الايام المقبلة ستشهد استضافة مسؤولي الطيران المدني ومطار بغداد

2019/09/30 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن موعد استضافة سلطة الطيران والمسؤولين في مطار بغداد.

وقال عضو اللجنة صباح العكيلي في تصريح، إن لجنته ستستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين من سلطة الطيران المدني العراقي ومطار بغداد، بسبب وجود الكثير من المخالفات والمشاكل، مشيرا الى أن اللجنة وجدت خلال زيارتها مطار بغداد تقصيرا واضحا في الية وصول الحقائق، ورداءة شركة التنظيف العاملة، اضافة الى عدد من الخروقات.

وأضاف، أن لجنته ماضية في رقابتها لجميع مؤسسات الدولة وتشخيص الأخطاء والتقصير الحاصل فيها.

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