بالوثائق... نائب يوجه اسئلة لوزير النفط حول شبهات فساد بالوزارة

2019/09/30 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية مازن الفيلي، اليوم الاثنين، اسئلة نيابية لوزير النفط ثامر الغضبان حول شبهات فساد في الوزارة.

وقال المكتب الاعلامي للفيلي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "في إطار الرقابة البرلمانية ومتابعة الاداء الحكومي، وجه الفيلي عدة اسئلة برلمانية لوزير النفط ثامر الغضبان للاجابة عنها كتابياً وبيانها بالتفصيل".

واضاف ان "الفيلي اكد استمراره بملف استجواب وزير النفط والذي كشف عنه مسبقاً"، مشيرا الى ان "أغلب ملفات وزارة النفط تشوبها العديد من شبهات الفساد".

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