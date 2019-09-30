بالوثائق.. أربعة اسئلة نيابية لوزير النفط ثامر الغضبان

2019/09/30 | 15:58

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بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مجلس النواب السابق عبد الرحمن اللويزي، الإثنين (30 أيلول 2019)، عن حفر آبار نفطية جديدة في منطقتين بمحافظة نينوى من قبل القوى الكردية بالتعاون مع شركة امريكية، لافتاً إلى أن النفط المستخرج يهرب بأسعار رخيصة.

وقال اللويز

بغداد اليوم- بغداد

علق المتحدث الرسمي لأنصار الله الاوفياء "فصيل ضمن الحشد الشعبي"، عادل الكرعاوي، ‏الإثنين (30‏ أيلول 2019)، على إعلان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تورط اسرائيل بقصف بعض مقرات الحشد الشعبي.

وقال الكرعاوي

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.

ونقلت محطة الجزيرة، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة،

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