ميلان يستقر على اسم المدرب القادم

2019/09/30 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دخل الأوكراني أندريه شيفشينكو، نجم نادي ميلان الإيطالي السابق والمدرب الحالي لمنتخب بلاده، دائرة الترشيحات من أجل تولي مهمة المسؤولية الفنية للفريق خلفا لماركو جيامباولو، المدير الفني الحالي لـ "الروسونيري"، والذي تشير تقارير صحفية إلى أن إقالته ستكون حتمية حال الخسارة أمام جنوى.

ويواجه ميلان نظيره جنوى السبت المقبل ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة على يد فيورنتينا الجولة الماضية بنتيجة 1-3 على ملعب "سان سيرو".ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن إدارة ميلان بدأت الاتصال بأندريه شيفشينكو لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق، خاصة بعدما منحت ماركو جيامباولو فرصة أخيرة خلال المباراة المقبلة أمام جنوى.ويتولى شيفشينكو قيادة المنتخب الأوكراني منذ 2016 ومرتبط بعقد معه ينتهي في عام 2020، وهو الذي قاد الفريق في 29 مباراة حقق خلالها الفوز في 16 وتعادل في 8 وتعرض للخسارة خلال 5 مواجهات.ويعد شيفشينكو أحد أساطير ميلان كلاعب، حيث شارك خلال 322 لقاء مسجلا 175 هدفا وأهدى 27 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2003.ويواجه جيامباولو هجوما عنيفا، خاصة عقب الخسارة الأخيرة على يد فيورنتينا وظهور الفريق بشكل سيئ منذ بداية الموسم الحالي.وأطلقت جماهير ميلان صافرات الاستهجان على جيامباولو عقب المباراة، خاصة وأن هذه تعد المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق الغائب عن التتويج بالدوري الإيطالي منذ 2011 بـ4 من أول 6 جولات في موسم بالمسابقة منذ نسخة 1938-1939.ويحتل ميلان المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد الخسارة في 4 مباريات والفوز في مباراتين فقط.



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