رقم لافت لريال مدريد

2019/09/30 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لأول مرة تحت قيادة زين الدين زيدان، حافظ ريال مدريد على شباكه نظيفة 3 مرات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعادله دون أهداف مع غريمه أتلتيكو مدريد في ملعب واندا متروبوليتانو عقب انتصارين على إشبيلية وأوساسونا.

وأخفق ريال مدريد، في الخروج بشباك نظيفة في أول 5 مباريات خاضها في كل المسابقات هذا الموسم، وبدا هشًا أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.وقال القائد سيرجيو راموس: "عكفنا على تحسين أداء المدافعين لتعزيز خط الظهر.



معنوياتنا مرتفعة حاليًا".



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