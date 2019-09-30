2019/09/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضت امرأة من زوجات مقاتلي داعش وجرحت 4 أخريات، الإثنين 30 أيلول /سبتمبر، أثناء محاولة قوات الأمن المحلية ضبط أعمال شغب كانت قد اندلعت في مخيم الهول لأسر تنظيم داعش الواقع على الحدود السورية العراقية.وكانت قد أجرت قوات الأمن المحلية صباح الإثنين عمليات تمشيط لاعتقال عدد من النساء المتهمات بتنفيذ جرائم قتل داخل المخيم.وذكرت وسائل إعلام إن القوات نفذت صباح الاثنين حملة تفتيش داخل مخيم الهول بعد توارد معلومات بأن زوجات مقاتلي داعش الأجانب قمن بتشكيل حسبة خاصة للنساء داخل مخيم الهول.وأضافت المصادر بأن القوات تفاجأت بمقاومة عنيفة من زوجات مقاتلي داعش أثناء عملية البحث عن عناصر حسبة النساء، الأمر الذي استدعى الرد على مصادر النيران و بنتيجة الحادثة قتلت امرأة من زوجات مقاتلي داعش وجرحت 3 أخريات.ويأوي مخيم الهول قرابة 71 ألف شخص بينهم 11 ألفا من عائلات مسلحي داعش الأجانب، وتم توثيق مقتل امرأتين في مخيم الهول في ظروف غامضة بالإضافة إلى جرح عناصر من قوات الأمن المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة وإصابة أخريات من نساء داعش باعمال شغب على الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة وإصابة أخريات من نساء داعش باعمال شغب على الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).