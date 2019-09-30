فرق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي تعد خطة تشرين الأول من العام الحالي

2019/09/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء، أعدّت فرق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، خطة شهر تشرين الأول، لزيارة عدد من المشاريع في بغداد والمحافظات.

وعقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً لفرق الزيارات الميدانية المشكلة لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، ناقشت فيه، نتائج الزيارات الميدانية التي أجريت خلال الشهرين الماضيين، والتي تضمنت زيارة ستة وخمسين مشروعاً في اثنتي عشرة محافظة.

وتتضمن مهام الفرق الميدانية، نقل توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدّة، ومطابقة نسب الإنجاز المتحققة ومراحل العمل.

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