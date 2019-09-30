بالصور.. مطبعة شبكة الإعلام العراقي أداء متميز وطباعة حديثة

2019/09/30 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت مديرية مطابع شبكة الاعلام العراقي طبع 15 كتاباً منهجيا لوزارة التربية في وقت قياسي وتمكنت من منع هدر الأموال التي كانت تنفق على الطبع في الخارج.

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