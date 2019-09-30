البحرين تغير سفيرها لدى العراق صلاح المالكي وتعينه رئيساً لبعثتها لدى الكويت

2019/09/30 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليف اليوم الاثنين، مرسوماً بتعيين سفير بلاده لدى العراق صلاح المالكي رئيسا لبعثة المنامة الدبلوماسية لدى الكويت.

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