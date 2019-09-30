الفيلي يوجه اسئلة برلمانية لوزير النفط: ملفات بالوزارة فيها شبهات فساد

2019/09/30 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه النائب في البرلمان العراقي مازن الفيلي، عدة اسئلة لوزير النفط الحالي ثامر الغضبان.وذكر الفيلي في بيان "في إطار الرقابة البرلمانية ومتابعة الاداء الحكومي، وجه النائب مازن الفيلي عدة اسئلة برلمانية لوزير النفط الحالي ثامر الغضبان للاجابة عنها كتابياً وبيانها بالتفصيل".واضاف أن "اغلب ملفات وزارة النفط تشوبها العديد من شبهات الفساد".

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