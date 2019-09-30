فيديو نادر – شاهدوا كيف كانت أصالة في مراهقتها… حتى صوتها كان مختلفاً

2019/09/30 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للفنانة السورية أصالة.



وبدا من خلاله أنها كانت صغيرة جداً وقد سجل لها أثناء مقابلة تلفزيونية أجراها معها الإعلامي اللبناني الراحل حكمت وهبي.

ولفتت الأنظار بنعومة صوتها واختلاف ملامحها تماماً عما هي عليه حالياً.



ورداً على سؤال عن الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها قالت: “ميادة الحناوي” مشيرة إلى أنها تحبها كثيراً.

وتضمن جزء آخر من المقطع المصور مشهداً التقط لها مع الأخيرة في حلقة من أحد البرامج وهما تؤديان معاً أغنية “سامحتك”.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 11 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

ويشار إلى أن الفنانة السورية جذبت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة عفوية جمعتها وأولادها وحققت أكثر من 59 ألف إعجاب.

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