2019/09/30 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت مستشفى في مدينة تشيرنوفتسي الأوكرانية، حالة فريدة من نوعها بولادة توأم سيامي بجسد واحد ورأسين.الواقعة حدثت في ليلة 28 سبتمبر/أيلول، بولادة طفلة برأسين، وبحسب تصريحات كبير أطباء المشفى، ألبرت كوريتسين، فإن الأطباء خلال فحص الوالدة قاموا بتشخيص حالة من الشذوذ في الرحم.وعانت الأم من انقباضات قبل الآوان في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة فريدة من نوعها… ولادة طفلة برأسين المركز الخبري الوطني.

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