ترامب يطالب باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس

2019/09/30 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" اليوم "النائب آدم شيف أدلى بتصريحات بشكل غير قانوني ومزيف، وتظاهر بأن ما يقوله يمثل أهم جزء في مكالمتي بالرئيس الأوكراني".

وأضاف ترامب "لا علاقة بما قلته في المكالمة بما أدلى به شيف...



لابد من الاعتقال بتهمة الخيانة".

وأصبحت المحادثة بين ترامب وزيلينسكي في دائرة الضوء بعد تقارير إعلامية تفيد بأن أحد ضباط المخابرات اعتبره ينذر بالخطر وأرسل شكوى إلى قيادته، والتي كان من المفترض أن تقدم التفاصيل إلى الكونغرس، لكنها لم تفعل ذلك.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت قبل أيام إن التحقيقات بشأن عزل ترامب ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به، لكن لا إطار زمني للتحقيقات.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب حث زيلينسكي في محادثتهما على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

لكن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو قال إن ترامب لم يضغط على زيلينسكي، كما أعلن الرئيس الأميركي نفسه أن القصة ملفقة.

وكان هانتر بايدن، عضوا في مجلس إدارة مجموعة " بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

وتحوم شكوك واتهامات أخرى حول تأجيل ترامب لقرار تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بحجم نحو 400 مليون دولار من أجل الضغط على زيلينسكي، لفتح تحقيق مع نجل المرشح المحتمل للرئاسة جو بايدن.

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