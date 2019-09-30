مسؤول سعودي: بوتين سيزور المملكة بعد حوالي أسبوعين

2019/09/30 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد بن خالد القرملي، اليوم الإثنين، بأن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ستتم بعد حوالي أسبوعين.

وقال القرملي " الزيارة ستتم بعد أسبوعين تقريبًا ...



خلال هذه الفترة".

وأضاف، رداً على سؤال حول ما إذا كانت ستتم مناقشة آخر التطورات في منطقة الخليج: " بالطبع، سيناقش قادة السعودية وروسيا التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأوضح القرملي بأنه "بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، سيناقشان قادة البلدين قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي والتعاون في قطاعي النفط والطاقة".

هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم 25 أيلول الجاري، بأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، ستكون في منتصف تشرين الأول المقبل.

هذا وشهدت العلاقات الروسية السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

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