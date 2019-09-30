العراق يتوسط بين السعودية وايران لإبعاد شبح الحرب – تقرير

2019/09/30 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلاقا من حاجة ايران للتنفيس عن الضغط الداخلي الهائل بسبب العقوبات الاقتصادية، يقابلها حاجة الرياض لاتفاق ينهي حالة القلق بسبب المخاطر المحيطة، ولضمان ان لا تتحول الاراضي العراقية لساحة مواجهة اقليمية، توجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للسعودية.

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