إيران تفتتح اضخم محطة كهربائية متنقلة وتعتزم بناء مشروع للحد من بيع الخام

2019/09/30 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واوضحت وزارة الطاقة بأن المحطة المتنقلة هي الاضخم في ايران وتستخدم في البنى التحتية الحساسة في قطاع المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ والازمات كالسيول والزلازل.واكد مدير عام الطوارئ والدفاع المدني بشركة المياه والصرف الصحي الحكومية، على هامش ازاحة الستار عن المحطة المتنقلة، أنها عبارة عن مجموعة وحدات تُحمل عبر 5 شاحنات، وتضم 4 مولدات بطاقة 2.5 ميغاواط للواحدة بالاضافة الى جهاز مركز توزيع كهرباء.ولفت الى أن مركز التوزيع والمحول في المحطة من تصميم وانتاج مختصين ايرانيين.كما اعلن مقر خاتم الانبياء {ص} للبناء والاعمار عن اعتزامه بناء مصفاة نفط جديدة غربي ايران قريبا بهدف الحد من البيع الخام.وأوضح المقر في بيان ، أن المشروع حكومي وبتمويل من صندوق التنمية الوطني، وأن طاقة مصفاة "آناهيتا" المزمعة 150 الف برميل وستبنى عبر القدرات الهندسية والانشائية لمقر خاتم الأنبياء {ص}.ولفت الى أن توفير التكنولوجيا المتطورة وصناعة القطعات ستتم بواسطة مصنعين ايرانيين وباشراف من المقر، وأن المشروع سيقام على مساحة 570 هكتارا بين كرمانشاه وهمدان {غرب}.انتهى

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