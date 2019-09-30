2019/09/30 | 16:31

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تخصيص اكثر من 10 مليارات دينار لبناء مجمع سكني واطئ الكلفة في نينوى

تأریخ التحریر: : 2019/9/30 16:27

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