وزير الخارجيّة ونظيره العمانيّ يبحثان تعزيز العلاقات الثنائـيّة بين البلدين

2019/09/30 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، نظيره العمانيّ يوسف بن علوي.

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