مفتش التربية: تم ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير بأوراق منتسبي دوائر الدولة

2019/09/30 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة التربية ضبط أكثر من اربعة وعشرين ألف حالة تزوير بعد مراجعة وتدقيق الوثائق الدراسية لمنتسبي دوائر الدولة خلال العشر سنوات الماضية.

وقال المفتش العام للوزارة رائد كاظم الحداد، في بيان إن العدد الإجمالي لحالات التزوير التي اكتشفها مكتب المفتش خلال السنوات من الفين وتسعة ولغاية الفين وثمانية عشر بلغت اربعة وعشرين الفا ومئة وسبعة وستين وثيقة ثبت تزويرها وعدم وجودها ضمن القيود العامة للمدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين، مشيرا الى قيام المفتش العام بإعداد آليات عمل خاصة بتدقيق صحة الصدور وسجلات القيد العام ووضع آليات لضباط استلام وتسليم الوثائق بين الدوائر والوزارات ومتابعة الإجراءات القانونية بالإحالة إلى المحاكم المختصة واسترداد المبالغ المصروفة لهذه الاسماء وفقا للقانون.

واوضح البيان وجود الف ومئة واربعة وستين وثيقة مزورة لمنتسبي وزارة التربية فقط.

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