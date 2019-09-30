أحمد عصيد - لماذا لا نعيش -إسلام النرويج- ؟

2019/09/30 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_عصيد لست أدري من نشر دعابة مفادها أن الدول المتقدمة في شمال أوروبا والتي تحتل المراتب الأولى في جودة الحياة والحكامة والتدبير، ومنها "النرويج"، إنما هي دول ناجحة لأنها تطبق "الإسلام الصحيح"، الذي تخلينا عنه نحن.بل إن الاحتكاك الأول للمسلمين مع نموذج الدولة الغربية الحديثة خلال القرن التاسع عشر وبدايات العشرين قد اكتسى طابع الصدمة التي عبر عنها بعض الرحّالة بقوله واصفا المجتمع الغربي: "رأيت إسلاما......

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