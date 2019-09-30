2019/09/30 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # التغيير في السودان معادلة إثيوبية.نعم الواقع الذي إنتهى إليه السودان في الحاضر يمثل صياغة إثيوبية، إذ أنها قطعت الطريق على بلوغ الحراك الشعبي وجهته الأخيرة وهي إسقاط نظام الكيزان والعسكر، وذلك من خلال مبادرة التسوية بين القوى السياسية المعارضة والمجلس العسكري وحلفائه في المؤتمر الوطني الحاكم.وبحكم أن الاتحاد الافريقي ومنظمة الإيجاد يتماهان مع وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد تم تبن......

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