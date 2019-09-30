2019/09/30 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة يوجه بفتح مطار بغداد الدولي 24 ساعة امام حركة المسافرين ومرافقيهم ابتداء من اليوم الاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/30 | 17:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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