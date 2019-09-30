الحلبوسي يعقد اجتماعاً لبحث احتياجات ديالى ويؤكد: المحافظة تشكو من نقص حاد في الخدمات

2019/09/30 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا ضمَّ وزير الإسكان والإعمار والبلديات بنگين ريكاني، ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، ومحافظ ديالى ورئيس مجلس المحافظة

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