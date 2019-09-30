مسرور البارزاني: نسعى لتنويع مصادر الايرادات المالية وتقليل الاعتماد على النفط

2019/09/30 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور البارزاني، اهتمام حكومته بتنويع الموارد الاقتصادية، وعدم الاعتماد على النفط لتأمين الايرادات المالية للإقليم.

واشار البارزاني في تصريح، خلال افتتاحه النسخة الثالثة عشر من معرض اربيل ، للتجارة الدولية متعددة القطاعات، الى سعي حكومته لتفعيل القوانين والقرارات التي تسهل عمل التجار والمستثمرين ورجال الاعمال في اقليم كردستان، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسجيل الشركات الراغبة بالعمل، بهدف تنويع مصادر الدخل.

واعرب البارزاني، عن امله بأن يكون المعرض بداية جيدة لزيادة التواصل بين المستثمرين من داخل الاقليم وخارجه، ليساهم في تحويل الاقليم الى مركز تجاري مهم في المنطقة.

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