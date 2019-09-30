2019/09/30 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف القيادي في الحشد الشعبي هادي الخرساني، الاثنين، عن ضبط أكثر من 20 مضافة لداعش خلال العمليات الأمنية الأخيرة قرب الحدود السورية تجهيزاتها ومؤنها أميركية.وقال الخرساني لـ المركز الخبري الوطني إن “الدعم الأميركي لعناصر داعش الإجرامية لم ينقطع وهذا ما أثبتته العملية الأخيرة قرب الحدود العراقية السورية”.وأضاف ان “الأيام الخمسة الأخيرة ضبط خلالها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي بالحشد: ضبط 20 مضافة لداعش قرب الحدود مع سوريا مجهزة بمؤن أميركية المركز الخبري الوطني.

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