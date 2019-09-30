ائتلاف دولة القانون ينفي تبنيه تظاهرات روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي

2019/09/30 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى ائتلاف دولة القانون، دعمه تظاهرات منددة بالعملية السياسية، روجت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس الائتلاف نوري المالكي، في تغريدة له على تويتر، ان الانباء التي روجت لها بعض المواقع خلال اليومين الماضيين، بشأن تبني رئيس الائتلاف للتظاهرات التي ستخرج يوم غد الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد، غير صحيحة، مع ايمان الائتلاف بحق التظاهر، لأنه حق كفله الدستور والقانون، الذي يؤكد على استحصال الموافقات الرسمية للتظاهر، لافتا الى ان ما يصدر حول هذا الموضوع، يصدر حصرا من المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون.

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