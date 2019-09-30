بالوثيقة: الوقف السني يوقف تشغيل الأجراء اليومين كافة

2019/09/30 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر الوقف السني، الاثنين، ايقاف تشغيل الإجراء اليومين كافة.

وقال الوقف في وثيقة، حصلت عليها “كلكامش برس”، إنه “تقرر إيقاف تشغيل الإجراء اليومين كافة”.

وبينت، أن “القرار سيطبق اعتباراً من يوم غد الثلاثاء المصادف (1 تشرين الاول 2019)”.

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